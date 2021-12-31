توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لغرفة إدارة الأزمات بشأن الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.





أمطار متوسطة

وقال شعراوى - فى بيان اليوم الجمعة - إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار متوسطة فى محافظة الإسكندرية على أحياء وسط وشرق برج العرب، وأمطار خفيفة على أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول وثان، وتوقف الأمطار فى حى الجمرك، ولا يوجد تراكمات مياه ولا خسائر ناتجة عن الأمطار، وتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى 3 أمتار.

وأضاف أنه سقطت أمطار متوسطة أيضا على محافظتى المنوفية ومطروح فى مركزى العلمين والحمام، وأمطار خفيفة على مرسى مطروح والسلوم بمحافظة مطروح، ومحافظات القليوبية والبحيرة ودمياط، ولا توجد تراكمات مياه.

طقس شديد البرودة

وأشار التقرير أيضا إلى الطقس غير المستقر فى محافظة بورسعيد، وتوقف الأمطار فى محافظتى القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن أحوال البحر، فيما تشهد باقى المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وباردا على الوجه القبلى ونشاطا ملحوظا للرياح على جميع المحافظات.

توجيه هام

ووجه محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.