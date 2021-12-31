عاجل- أمطار غزيرة تضرب الغربية.. وتوجيهات مهمة من المحافظ

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، وجه المحافظ طارق رحمى، رؤساء المدن، والأحياء بضرورة رفع مياه الأمطار الراكدة، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أى حوادث، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات لمتابعة جميع الاستعدادات والقطاعات المختلفة.

وبدورها، رفعت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطواريء للتعامل مع أية حالات بسبب موجة الطقس السييء، وتكليف سيارات الإسعاف بالتواجد بالقرب من الطرق السريعة لمتابعة الطرق أولا بأول.

طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين خلال النزول فى الصباح، أو بعد المغرب، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، مع الاحتفال برأس السنة نظرا لبرودة الجو، إذ تكون درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 11 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية فى بيان اليوم أن البلاد تشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، وسقوط أمطارا بمعظم المحافظات.

وقالت الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة هو ذورة حالة عد استقرار الطقس وسط انخفاض لدرجات الحرارة وسقوط أمطار على فترات متقطعة على مدار اليوم، مشيرة إلى أن المناطق المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة هى الوجه البحرى والبحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد.

وشهدت 6 محافظات اليوم، سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة وهى الإسكندرية والبحيرة والقليوبية ومطروح وكفر الشيخ والفيوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس اليوم شديد البرودة على كل أنحاء مصر خلال الليل، ويصل إلى درجة الصقيع فى وسط سيناء.

ويشهد الطقس فى البلاد خلال هذه الأيام سقوط أمطار رعدية متوسطة على الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة لليوم الثانى على التوالى لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء التى تتعرض لها البلاد، والتى تسببت فى ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول.