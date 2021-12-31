نشاط الرئيس فى أسبوع.. الصعيد فى القلب

جدة - نرمين السيد - وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرية المراشدة بمحافظة قنا، لمتابعة أعمال تطوير الخدمات بالقرية فى إطار مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بالإضافة إلى مجمع الخدمات الزراعية، ومكتبة حياة كريمة، ووحدة طب الأسرة، ووحدة إسعاف المراشدة.

كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة والمحاور العرضية على نهر النيل.

فيما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسى أن مصر مستمرة فى جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى الشقيق فى اختيار قياداته وممثليه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ومزارع القمح والنخيل بمنطقة توشكى بجنوب الوادى.

ويوم الإثنين الماضى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وكذلك محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الثلاثاء الماضى، افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وتفقد أيضًا كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

وفى اليوم ذاته تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض الحرف التراثية بمدينة أسوان الجديدة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تكرم مجموعة من رموز الشباب من أبناء الصعيد، كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة القائم على عمل تصميم الهوية البصرية لمدينة أسوان.