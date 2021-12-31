معلومات الوزراء يستعرض أهم الأحداث السياسية والاقتصادية لمصر فى 2021

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عن حصاد مصر على مدار عام 2021، مستعرضا أبرز وأهم الأحداث والنجاحات على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى.





وشهدت بداية عام 2021، عودة العلاقات العربية بين مصر وقطر فى قمة العلا مع الإمارات والسعودية والبحرين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، بعد انقطاع 4 سنوات، وكذلك تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة فى التاريخ.

وفى فبراير، جاء مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم استجابة لجائحة كورونا لعام 2020، وفقا لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، لتستأنف قناة السويس بعد إغلاقها خلال شهر مارس حركة الملاحة، إثر جنوح سفينة الحاويات "إيفرجيفن" فى إنجاز كبير للمصريين فى 6 أيام فقط.

ليشهد العالم فى شهر أبريل 2021، الاحتفاء بنقل المومياوات الملكية المصرية فى موكب مهيب من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتكشف مصر خلال الشهر نفسه عن "المدينة الذهبية المفقودة" أضخم مدينة سكنية تم اكتشافها بالأقصر، وهى ثانى أكبر اكتشاف أثرى فى مصر بعد مقبرة "توت عنخ آمون".

وفى مايو 2021، بذلت مصر جهودا مضنية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة لتنجح فى ذلك بالفعل وتنال على ذلك إشادات دولية أبرزها، إشادة الرئيس الأمريكى "جو بايدن".

ليشهد منتصف العام حدثا استثنائيا على صعيد العلاقات الدولية، بزيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" العاصمة العراقية بغداد، فى أول زيارة لرئيس مصرى لها منذ 30 عاما.

كما افتتحت مصر خلال شهر يوليو 2021 أحدث وأكبر القواعد البحرية "قاعدة 3 يوليو البحرية".

وبحلول شهر أغسطس 2021 استؤنفت الرحلات الجوية الروسية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة، بعد توقفها عام 2015.

لتسطر مصر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 صفحات مضيئة فى سجل إنجازاتها المتنوعة، تضمنت: حصول مصر على 6 ميداليات فى أولمبياد طوكيو، وإحراز اللاعبة فريال أشرف أول ذهبية لمصر والعرب فى رياضة الكاراتيه.

وكذلك فوز مصر بجائزة عالمية لـ 4 مشروعات إنشائية، فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، ومنها: مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم، إلى جانب تتويج "بيج رامى" للعام الثانى على التوالى بلقب "مستر أولمبيا" فى أبرز بطولة لكمال الأجسام فى العالم.

بالإضافة إلى استلام مصر رئاسة قمة "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وافتتاح طريق الكباش للربط بين معبدى الكرنك والأقصر، وفوز مصر بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادى أخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيرا وليس آخرا، فوز مصر بجائزة أفضل فيلم للترويج السياحى فى الشرق الأوسط لعام 2021.