خبراء استراتيجيون: ما يشهده صعيد مصر فى عهد الرئيس السيسى بلغ مرحلة الإعجاز

جدة - نرمين السيد - وأكد الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات تنموية بمختلف القطاعات وتدشينها فى "أسبوع صعيد مصر"، هو جزء من الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، فى إطار رؤيتها المستقبلية، إدراكا منها بأهمية رؤية مستقبلية تحقق الخير لمصر، وأن تستعيد مصر مكانتها، بخلاف قوة الإرادة والتصميم على إنجاح هذه الرؤية.

وقال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجى ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن ما يحدث فى صعيد مصر حاليا يعد طفرة خارج مدى تصديق العقل، لا يمكن لبشر أن يتخيله، وأضاف "كنت شاهدا على صعيد مصر، فمنذ أن كنت محافظا للأقصر، رأيت بنفسى الحالة السيئة للصعيد بالكامل، فلا يتخيل أحد أن معظم المنازل من دون مياه نظيفة أو كهرباء أو أسقف أو طرق ومراكز شباب".



وأردف "تبنى القيادة السياسية لمشروع "حياة كريمة"، أعاد بالفعل الحياة الكريمة للإنسان فى صعيد مصر"، وقال "أتذكر زيارة رئيس الوزراء آنذاك لعام 2009، أما الآن.. نجد رئيس الجمهورية يرافقه رئيس الحكومة والوزراء فى صعيد مصر، ما جعل المواطن يشعر بأنه جزء من هذا الوطن".

كما أعاد "فرج" التأكيد على أن مشروع "حياة كريمة" أعاد للإنسان "المواطن والشاب والطفل" حياته الكريمة من خلال إقامة مراكز الشباب والمكتبات والوحدات الصحية، حتى تغيرت الأمور لدى المواطن بإقليم صعيد مصر.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج إلى المشروعات التنموية بمختلف المجالات بصعيد مصر بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والذى شمل إقامة طرق وكبار ومحاور نيلية تصل إلى مرحلة الإعجاز، بحسب وصف "فرج".



ولفت فرج إلى أن ما جرى على أرض صعيد مصر، ساعد كثيرا المرأة المعيلة، "الأرملة" من خلال إقامة المشروعات الصغيرة، حتى بدأت المرأة هناك تأخذ دورها كسيدة وإنسانة لها كرامتها تستطيع أن تواجه ظروف الحياة التى تعرضت لها، بعد وفاة زوجها.

وقال "رغم كل مشاغل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أنه كرس وقته خلال "أسبوع الصعيد" وتواجد جنبا إلى جنب مع المواطن هناك، فأعطى الرئيس القدوة للجميع".

وأشار اللواء دكتور سمير فرج إلى دور الرئيس السيسى فى إعادة الحياة لمشروع "توشكى"، كما أن شكره للراحل الدكتور كمال الجنزورى، هو اعتراف بحق الاخرين، وهى فلسفة معدومة فى المجتمع المصرى، وهو ما أظهر معدن رئيس الجمهورية فى إعطاء الحق لأصحابه.

ومن جانبه قال اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر أن القيادة السياسية تمتلك الرؤية المستقبلية والتى من خلالها تحقق الخير لمصر وأعيد لها مكانتها، بجانب قوة الإرادة والتصميم على إنجاح هذه الرؤية.



وأشار اللواء حفظى إلى أن الخالق أوجد الظروف، والتى من خلالها وجدت قيادة سياسية تعرف الخالق جيدا، وتعشق مصر، ولديها قناعة بقدرة هذا الإنسان، فأوجدت هذه الرؤية، ونجحت فى تحقيق الحلم، الذى يحلم به أى إنسان.

وأكد أن ما يجرى على أرض صعيد مصر، هو جزء من الاستراتيجية المسقبلية التى من خلالها تستعيد مصر المكانة التى تستحقها.

وقال "لقد تواجد الموقف والإنسان، وأنجزنا ما نطلق عليه عظمة ملحمة أكتوبر "الإعجاز والإنجاز والبراعة"، وهذه المقولة تتكرر فى أيامنا من خلال ما يجرى حاليا على أرض مصر".

وبدوره، قال اللواء طيار هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن التنمية بمفهومها الشامل تعد أمنا قوميا، وهى جزء من قوى الدولة الشاملة، مؤكدا أن قوة الدولة تنبع من الداخل، وبالتالى تتمكن من دورها خارجيا على كافة المستويات السياسية والعسكرية.

وأضاف "تماسك الداخل ليس فقط تماسك الشعب، فلابد من التنمية والتى من خلالها يمكن توفير فرص عمل وحياة كريمة، وهما نقطتان من الركائز التى ترتكز عليهما الولاء والانتماء للوطن".

وأردف "بعد ثورة 30 يونيو ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014، رأينا مشروعات تنموية فى كل ربوع مصر، ولاسيما سيناء والصعيد، فى الوقت الذى توقفت فيه المشروعات بدول مرت بنفس الظروف التى مرت بها مصر".

وقال اللواء دكتور هشام الحلبى "إن افتتاحات الرئيس السيسى للعديد من المشروعات وبمختلف القطاعات بصعيد مصر، لبى مطالب التنمية المستدامة بمفهومها والتى تعد جزءا أصيلا من الأمن"، مؤكدا أن هذه هى التنمية التى تراعى حق الأجيال الحالية والقادمة، وهو ما يحقق التنمية المستدامة، مثل شبكة الطرق والكبارى والزراعة بكامل أرض مصر والصعيد بصفة خاصة، وهو ما يساعد على وجود مجتمعات جديدة وفرص عمل".

وأشار إلى أنه يتم افتتاح المشروع بعد الانتهاء منه فعليا، وهو ما لم نشهده من قبل، بخلاف الجودة وسرعة الإنجاز، وقال "الآن تشييد وإقامة كوبرى يتم فى نحو شهرين".



وأضاف: "حضور الرئيس السيسى للافتتاحات بصعيد مصر، والاحتكاك والتواصل مع الناس لم يكن موجودا، وهو الأمر الذى لبى طموحات المواطنين فى التواصل مع القيادة السياسية، وهو التواصل غير المسبوق من جانب الرئيس لكافة طوائف المجتمع سواء فى القصر الرئاسى أو فى الشارع، بل ودخل الرئيس منازل بسطاء وجلس ليأكل معهم، ويسأل الناس عن احتياجاتهم، وهو ما يؤكد الأهمية البالغة للجانب الإنسانى، وهو ما لم نراه من قبل.

وأشار اللواء دكتور هشام الحلبى إلى مشروع "حياة كريمة"، وقال إن هذا المشروع دخل بصورة قوية جدا فى عمق مطالب الناس واحتياجاتهم اليومية، ولاسيما وأن المشروع استهدف تنمية هذه المناطق من مسكن ومياه وكهرباء وصرف صحى ووحدات صحية ومدارس بصورة متكاملة.

واستغرب "الحلبى" تجاهل منظمات حقوق الإنسان لمشروع "حياة كريمة"، والتى طالما تتحدث عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن 58 مليون مواطن مصرى فى احتياج لحياة كريمة.



ومن جانبه، أكد الخبير أستاذ العلوم الاستراتيجية اللواء نصر سالم أن المشروعات التى أقيمت بصعيد مصر، تمثل سنوات من العمل الجاد والمخلص لتحقيق الهدف، وأن تأخذ مصر دورها بين الأمم، بل وفى مقدمتها.

وقال "ما يجرى اليوم هو تغيير للكتلة الحيوية، إحدى قدرات الدولة الشاملة والتى تتمثل فى الأرض والإنسان"، وأضاف "نجد افتتاحات لمشروعات هائلة على الأرض بمختلف القطاعات وخاصة الزراعية منها، والتى تتمثل فى استصلاح وزراعة مليون ومائة ألف فدان جنوب الوادى، و2.2 فدان للدلتا، وإضافة مليونى نخلة من أجود أنواع النخيل، بخلاف ما تشهده توشكى والعوينات والنقره وغيرها".

وأكد أن افتتاحات الرئيس للمشروعات التنموية الكبيرة بصعيد مصر من طرق وكبار ومحاور جديدة لربط شرق النيل بغربه، بخلاف المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحى والمستشفيات والطاقة ومدن جديدة، قد زودت الكتلة الحيوية.

وأشار اللواء نصر سالم إلى مشروع "حياة كريمة"، قائلا "كان حلما أن نرى المياه والكهرباء والصرف الصحى والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات بكافة قرى مصر، لتخطو الدولة خطوة كبيرة وجريئة لقدرات الدولة الشاملة".



وأردف "لدى القيادة السياسية إصرار لتحقيق هذه الأهداف، انطلاقا من أهمية الإنسان المصرى فى هذا الوادى الطويل، الذى لم يكن له من قبل هذا الاهتمام".

وبدوره، قال اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل على تحقيق مصطلحين هما الرؤية المستقبلية 2030، والتخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة فى مصر.

وأوضح الغبارى أن مشروعات التنمية فى صعيد مصر تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحقيق قوى الدولة الشاملة بأفرعها الثمانية، مشيرا إلى أن قوى الدولة تنقسم إلى القوة الصلبة والقوة الحيوية.



وأضاف أن القوة الصلبة تضم القوة العسكرية والاقتصادية وقوة السكان والموقع، أما القوة الحيوية تضم 5 أنواع وهى قوة الدولة الناعمة، وتشمل السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والروح المعنوية.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل على تدعيم قوى الدولة الشاملة بفروعها الثمانية بداية من تعظيم الموقع، فكان مشروع قناة السويس الجديدة، والعمل على ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، ما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بشكل غير مسبوق، فضلا عن شبكة طرق واسعة، تساهم بشكل كبير فى تعزيز الاستثمار، وتقليل حجم الإنفاق الكبير، وربط كافة محافظات الدولة بعضها ببعض.

كما عملت الدولة على تدعيم الكتلة الاقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة ورؤس أموال واستثمار، حيث شهدت الدولة المصرية زيادة فى حجم الرقعة الزراعية من خلال العديد من المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان، وشرق العوينات، وإعادة إحياء مشروع توشكى من جديد، وهو الأمر الذى يساهم فى تقليل الاستيراد، وتحقيق النمو الاقتصادى، وتأمين الفجوة الغذائية للشعب المصرى.

وأشاد الغبارى بتوجه الدولة نحو التوسع فى زيادة الرقعة الخضراء عبر الوسائل الحديثة، والتى جاء فى مقدمتها وسائل الرى الحديث لدى المصريين، ومشروع تبطين الترع، وإنشاء محطات تنقية مياه الصرف الزراعى، وتحديث وسائل الرى الحديثة.



وفيما يتعلق بمحور الصناعة، فقد عملت الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة مثل مصانع البتروكيماويات، ومصانع الأسمنت فى سيناء، وإنشاء مصانع الرخام وغيرها من المصانع التى تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة فرص العمل للشباب.

وأوضح أن القطاع العسكرى حظى بعملية تطوير واسعة للقوات المسلحة، وزيادة قدرتها بشكل كبير لتكون قادرة على تأمين مصالح مصر الاقتصادية بالبحر المتوسط عقب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود مع الدول المجاورة.

وأشار الغبارى إلى أن الدولة حققت محور القوة الناعمة، من خلال النشاط القوى خارجيا مع كافة الدول العربية والأوروبية، ما أدى إلى إحداث توازن للعلاقات المصرية بالخارج، فضلا عن السياسة الداخلية الناجحة والتعاون الكبير مع المجتمع المدنى الذى أصبح مؤيدا لجهود الدولة، والجمعيات الأهلية التى أصبحت أيضا شريكا فى أعمال التنمية بالمحافظات، فضلا عن تواجد الأحزاب السياسية والقيام بدورها بحرية ودون قيود. مشيرا إلى أن كافة بنود قوى الدولة الشاملة تشهد تنمية بشكل متواز وهو ما يحقق الأمن القومى المصرى.



وأوضح أن التنمية فى صعيد مصر تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل لأهالى الصعيد، وتقليل معدلات الفقر، فضلا عن بناء المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة، والعديد من المشروعات التى تستهدف جذب الاستثمار لمنطقة الصعيد، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق الهدف بأن يتم الخروج إلى 14 % من مساحة مصر بدلا من 7% التى نعيش عليها فى الوقت الراهن.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته الرشيدة، وعدت فأوفت وحققت وعودها بتحقيق العدالة الاجتماعية، بإجراء العديد من المشروعات القومية فى كافة ربوع الوطن فى إطار التنمية الشاملة للدولة وخاصة محافظات الصعيد، وفى إطار التنمية المستدامة من خلال خطة 2030، بالتوافق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وقال "إن الدولة عملت على توفير موارد متعددة لتنفيذ خطتها نحو التنمية، عبر الدخول فى مشروعات متعددة بأماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، حيث أن تلك المشروعات تحقق عوائد وتوفر فرص عمل ويزيد من الدخل القومى للدولة، وزيادة فى الاحتياطى النقدى، مما يزيد فرص الدخول فى مشروعات جديدة وبالتالى خطة الدولة نحو التنمية تستمر".

وأضاف "الشعب المصرى تحمل إجراء الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى كان يجب أن تأتى مرحلة جنى الثمار، التى تمتد لكافة محافظات الجمهورية، وليس محافظات الصعيد فقط، ولكن الصعيد فى هذه الفترة اكتسب الكثير والكثير من مشروعات تنموية ومشروعات طرق وصناعات متوسطة وصغيرة، منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى المواطن، للحد من الهجرة بين المحافظات وانتقال أهالى الصعيد إلى منطقة الوادى والدلتا والقاهرة".



وشدد اللواء عادل العمدة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى كانت بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المشروعات الهامة التى تتعلق بتطوير الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات، حيث سيتم توفير كافة خدمات الدعم المتكامل فى إطار البنية التحتية، ونتائجها ملموسة ويشعر بها كافة المواطنين.

وأضاف أن المشروعات التنموية فى الصعيد تساعد على تحقيق الاستقرار النفسى للمواطن، وهو الأمر الذى يتبعه زيادة فى الإنتاج، مما يحقق المزيد من الدخل القومى، الذى يساهم فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة، مما يؤدى إلى إحداث حالة الرضى لدى المواطن، وهذا ما تنشده الدولة المصرية تجاه المواطن.

وأوضح أن شمس التنمية أشرقت فى الصعيد، عبر جسور من التنمية، والتى ظهرت جلية خلال "أسبوع الصعيد" الذى شهد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للعديد من المشروعات القومية الهامة، واستعراض عدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يؤكد أن الدولة مهتمة بتحقيق التنمية فى كافة ربوع الوطن، وفى الصعيد على وجه الخصوص لأنه كان مهمشا لفترة معينة من عمر الوطن، وبالتالى وجب احتضانه مرة أخرى.