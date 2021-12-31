نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومة تسجيل لقاح كورونا مصر رابط egcovac.mohp.gov.eg تسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ إنطلاق تحديث رابط موقع لقاح كورونا، تشهد محركات البحث وعلى الأخص محرك جوجل عمليات بحث عن تحديث رابط لقاح كورونا، بعدما جاء إعلان وزارة الصحة، عن تضمين بعض التغييرات في تسجيل لقاح كورونا وهو إضافة حرية اختيار مكان التطعيم، مما جعل رابط اللقاح يظهر في النتائج الأولى في بحث جوجل ويتصدر التريندات في مصر.

ونستعرض الرابط معكم وكيفية التسجيل في منظومة لقاحات فيروس كورونا المستجد.

يوفر الموقع نموذج يظهر فيه وخاص بمعلومات المسجل على الموقع الإلكتروني egcovac.mohp.gov.eg، على أن يستكمل الشخص مقدم الطلب جميع البيانات المطلوبة لغرض ترتيب حجز أخذ لقاح كورونا على رابط المنظومة، بمصر تشهد الفترة الحالية وعي حقيقي لضرورة تلقي جرعات لقاح كورونا وذلك عند المواطنين خاصة بعد ظهور سلالة جديدة متحورة عن الفيروس الأصلي”كورونا” كوفيد19، وفقد أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بدء قرار إلزامية التطعيم بتلقي لقاح فيروس كورونا لكل مواطن كشرط لحصوله على الخدمات الحكومية، إذ ان التطعيم الالزامي يطبق على أي شخص فوق 19 عام، ولا يشمل العمر بين 12 و18 لأنها مرحلة اختيارية، فقرار الوزارة يستهدف كل من تجاوز الثامنة عشر من العمر، بمعنى فقدان حقه بالاستفادة من خدمات الحكومية أو الطلاب من دخول الامتحانات قبل تطعيمهم، وكذلك دخول الحرم الجامعي والحصول على رخصة قيادة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، فإن جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن تقترب من 55 مليون جرعة.

وزارة الصحة المصرية تسجيل كورونا

أكدت وزارة الصحة لمجانية اللقاحات في إطار الجرعة الثالثة وهي محددة لكل مواطن مضى على تلقيه اللقاح ستة أسهر، داعية الجميع للتسجيل السريع على موقع تسجيل لقاح كورونا، وفق خطة استكمال تطعيم 40 في المئة من المواطنين بنهاية العام، وقد قدمت وزارة الصحة إرشادات وتعليمات نشرت على مواقع التواصل ومختلف الوسائط الرقمية، والتي تتعلق بما يمكن القيام به لإجراء تسجيل لقاح كورونا-coronavirus عبر الرابط المعتمد لدى وزارة الصحة والسكان، وجاءت التعليمات كالآتي:

في البداية اكتب في محرك البحث جوجل عبارة “موقع تسجيل لقاح كورونا” واضغط على أول نتيجة

أو قم بالدخول مباشرة لـ موقع تسجيل لقاح كورونا وهو منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد

اضغط على أيقونة التسجيل لطلب اللقاح

أختر الفئة المناسبة التي تمثلها من الخيارات وهي البيانات التعريفية

سجل بياناتك الأساسية، وهذه في الخطوة ستضيف رقم هاتفك، مع التأكد بان الرقم مرتبط بحساب الـ whatsapp

سوف ترفق صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك صورة التقارير الطبية، سيحتاج كبار السن فقط إلى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

ستقرأ الاقرارات جيداً ثم عمل موافقة.

احتفظ برقم طلب حجزك لحين التواصل معك من أجل الحصول على اللقاح.

الرقم الساخن وزارة الصحة حجز لقاح كورونا

وفرت وزارة الصحة المصرية الرقم الساخن وهو 15335 لطلب حجز لقاح كورونا خاص لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، وكذلك يستخدم الرقم للتواصل لإبداء أي استفسار متعلق باللقاح.

في ختام هذا المقال “بعنوان موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر” نؤكد على توفير الرابط المخصص للقاح، كما سبق، وأيضا بحث كاتب المقال الخط الساخن لحجز لقاح كورونا بالإضافة الى نشر الإجراءات الالكترونية التي يجب على كل واحد القيام بها في إطار عملية التسجيل على رابط الموقع.