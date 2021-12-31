وفاة الفنان عادل زهدي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، صباح اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، خبر وفاة الفنان المسرحي عادل زهدي، وذلك بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج ترصد أعمال عادل زهيدي بعد وفاته

وفاة عادل زهدي

كانت أخر أعمال الفنان الراحل عادل زهدي فيلم قابل للكسر مع النجمة حنان مطاوع ورانيا شاهين وعمرو جمال وخالد خطاب وفيلم قابل للكسر كان من تأليف وإخراج أحمد رشوان.

وفي عام 2010 قدم مسرحية والله زمان وتدور أحداثها عندما يبحث عم رمضان عن الهمة في مجتمعه رغم محاولات ابنته لإثنائه عن البحث فيحكي عما مر بمصر من أحداث تاريخية هامة أثرت في المجتمع، مستلهمًا شخصيات مثل توفيق الحكيم وياسين وبهية ودليسبس وقطر الندى وآخرين ممن لهم دلالة في المجتمع من الماضى وإلى الحاضر.

وكانت من إخراج حسن سعد وتأليف وصفي درويش، وبطولة مونيا وسمير حسني وعادل فايد وهاني صبحي وعادل زهدي وسمير الليثي.

كما شارك الفنان عادل زهدي الذي رحل عن عالمنا في مسلسل مواطن بدرجة وزير، وتدور أحداثه حول يوسف الجيار أديب وصحافي مشهود له بالكفاءة والنزاهة في التعامل مع أهم قضايا الرأي العام، وتتغير حياته جذريًا حين يتولى منصب وزاري كبير، حيث يحاول الكثيرين الاستفادة من توليه هذا المنصب.

ومن أعماله الشهيرة الجزء الأول من مسلسل السيرة الهلالية، والذي تتناول أحداث المسلسل، سيرة الفارس أبو زيد الهلالي، بداية من مولده، والتشكيك في نسبه بسبب لون بشرته السمراء، وما مر به من تحديات وعقبات كثيرة حيث يبدأ المسلسل في نجد وينتهي في تونس.

وبداياته في التمثيل كانت في فترة الثمانينيات من خلال فيلم القرار مع الفنان الراحل حسن حسني، وكان يتمنى الصول أن يتخرج ابنه خالد، ويصبح ضابط شرطة، وبالفعل يحقق أمنيته، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فيفاجئ خالد والده الصول بتعاون ابنه الأخر مع أحد الأشقياء، وأنه متورط معهما في إحدى العمليات غير المشروعة.