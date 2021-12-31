لقاءات وورش عمل.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الملخص الأسبوعى لوزارة الزراعة الضوء على استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محاور التنمية الزراعية التى شهدتها محافظات الصعيد خلال 7 سنوات، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى الصعيد، فضلا عن الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة وقيادات الوزارة، حيث بحث معهم الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الافتتاحات الرئاسية.

كما أصدرت وزارة الزراعة حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين والمربين لمواجهة التقلبات المناخية التى تمر بها البلاد، كما أعلن مركز البحوث الزراعية عن انطلاق مبادرة تنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجرافا بعنوان "قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية والريفية"، فضلا عن إنفوجراف وفيديو، يلخص أبرز نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية - اللبنانية المشتركة.

وقام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بزيارتين ميدانيتين لقطاع الزراعة بمحافظتى المنوفية، والغربية، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان، إضافة إلى حماية الرقعة الزراعية من التعديات، كما افتتح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا بعنوان ”ISO 22000: 2018” لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية، والباحثين بمراكز البحوث، وشباب الخريجين، وطلاب الجامعات المصرية.

وخلال الأسبوع الماضى، نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية فى محافظة البحيرة، بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحيرة، كما نفذ فريق من قسم آفات وأمراض نخيل البلح بالمعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح سلسلة من الأيام الحقلية فى محافظة الوادى الجديد، وكذلك نفذ معهد بحوث وقاية النباتات خلال شهر ديسمبر وبالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات الوادى الجديد بمركز الداخلة والجيزة بالواحات البحرية والشرقية بمركز ههيا عدة برامج تدريبية ومدارس حقلية إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، كما نظم المعهد برنامج تدريبى فى مجال الإستراتيجيات الحديثة فى مكافحة الآفات الإقتصادية خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ورشة عمل عن تطبيق نظام الهاسب فى مراكز تجميع الألبان وتطبيق الاجراءات القياسية فى التنظيف والتطهير والإجراءات التصنيعية والصحية الجيدة، كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش، دورة تدريبية تحت عنوان "الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة بقنا، استهدفت 35 متدربا من المهندسين الزراعيين العاملين بالمحافظة.

كما نظمت حديقة الحيوان بالجيزة احتفالية بـ"اليوم العالمى لمتطوعى البيئة"، حيث دارت كل موضوع الحفل حول التغير المناخى، كما تخلل الاحتفالية ورش عمل مصاحبة لها لطلبة وشباب الجامعات.

وعقد المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، ورشة عمل تحت عنوان "أحدث تقنية العينات لتحليل الدايوكسين والفيوران باستخدام جهاز LCTech" من خلال أحد خبرائها، كما اعلن المعمل، بدء الدورة التدريبية تحت عنوان ( الفحص والتقدير الميكروبى)، بهدف تدريب العاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى وشباب الخريجين فى مجال سلامة الغذاء، حيث تم بدء الدورة التدريبية "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبى فى العينات الغذائية والبيئية".

كما استقبل المعمل طلاب قسم المبيدات بزراعة القاهرة، وذلك فى إطار دور المعمل لتأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل من خلال إطلاعهم على طرق تحليل الملوثات فى الغذاء باستخدام أحدث التقنيات فى العالم، وأصدر المعمل خلال هذا الأسبوع حوالى 6500 شهادة، بتحليل نتائج العينات التى تم استلامها من العملاء.

وأعلن معهد بحوث أمراض النباتات البدء فى تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان "الأمراض المحمولة بالبذور.. الكشف والتشخيص والمكافحة" بمقر المعهد بالجيزة، حيث يتناول البرنامج عددا من الموضوعات، على رأسها الطرق المعتمدة دوليا لفحص بعض أنواع البذور.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم" الزراعة فى أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة فى كل مصر"، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى بالمحافظات المختلفة، كما من المقرر أن يطلق المركز هذا الأسبوع إصدارا جديدا حول الخدمات التى تقدمها الوزارة وإداراتها المختلفة للمزارعين والمربين.