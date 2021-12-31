أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية واستمرار العمل بالميناء

جدة - نرمين السيد - وقررت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد والطواريء، للتعامل ومواجهة سوء الأحوال الجوية.

وكلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه مع تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وتسهيل حركة المشاه وعدم تكدس السيارات.

وأكد الشريف أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار وسرعة حلها.

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - فى تصريح له - إن عمليات شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعى ومنتظم رغم هطول الأمطار.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء عيد الميلاد" وتستمر لمدة يومين وهى نوة شديدة الأمطار تصاحبها رياح غربية.