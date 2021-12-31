وزير التنمية: مد التقديم لمسابقة الوظائف القيادية بالمحليات

جدة - نرمين السيد - قرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مد المسابقة التى أعلنت عنها الوزارة فى بداية شهر ديسمبر 2021 لشغل 59 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية لمدة أسبوعين.





وذلك من خلال الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2021، وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا. وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتم طباعة الملفات التى قدمها الراغبين فى التقدم للمسابقة ومراجعتها للتأكد من وجود كافة الأوراق المطلوبة وطلب استيفاء أى أوراق متبقية. وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح "شعراوى"، أنه يتم تقييم المتقدمين فى تلك المسابقات بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أنه عَلِى الراغبين للتقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى و المتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية.

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