رحيل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق عن عالمنا في 31 ديسمبر 2021

رحل عن عالمنا منذ قليل الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى تعرض لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها الرعاية المركزية، خلال الأيام الماضية.
والدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).
وحصل على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995)، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس (أكتوبر 1995)، جائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، درع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، جائزة القذافي العالمية (الدورة الأولى) سنة 2009، جائزة النيل (2019).
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