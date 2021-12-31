/669410/موعد-مباراة-الاتحاد-والباطن-بالدوري-السعودي-الظهور-الأخير-لـ-حجازي-قبل-أفريقيا

يشهد اليوم على آخر مباريات الدولي المصري أحمد حجاز مع فريقه الاتحاد السعودي، قبل الإنضمام لصفوف المنتخب الوطني، لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الاتحاد السعودي اليوم مع الباطن، في لقاء الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء يشهد على آخر ظهور لحجازي مع الاتحاد قبل انطلاقة أمم أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السعودي والباطن في الساعة الثانية مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب نادي الباطن.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم وهو على صدارة ترتيب كوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 29 نقطة، من أصل 13 مباراة، فيما يحل الباطن لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة، من اصل 14 مباراة.

وينضم محترفي المنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة، في الثالث من يناير، قبل سفر المنتخب للكاميرون، في السابع من نفس الشهر، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2021.

موعد مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب نيجيريا، في الحادي عشر من يناير، في أولى لقاءات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرون من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ، بسبب ازمات سياسية لمصر مع البلد المستضيف، وأزمات آخرى جاءت مانع أمام الفراعنة للمشاركة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المنتخبات الإفريقية، الأكثر تتويج بالبطولة برصيد 7 نسخ، ويحل البلد المستضيف للنسخة الثالثة والثلاثون من البطولة "الكاميرون" في المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي