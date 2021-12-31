/669414/أمطار-وبرودة-ليلا-تعرف-على-طقس-اليوم-الجمعة

شهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة والوجة البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الذي أكد شدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وحذرت الأرصاد، من شبورة تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلي نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة إلي غزيرة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد، اليوم الجمعة، على مطروح والدلتا والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، كفرالشيخ والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا، على فترات متقطعة من اليوم.

فيما حذرت الأرصاد من سيول على مناطق من سيناء وخليج السويس " الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير"، وأمطار خفيفة على فترات متباعدة من اليوم على مناطق من جنوب الصعيد، كما نوهت أن هناك اضطرابا شديدا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، لتصل الأمواج إلى 5 أمتار.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري. وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في بعض المحافظات كالتالي :

القاهرة: العظمى 16 والصغرى 11

الإسكندرية:العظمى 16، والصغرى 12.

أسوان: العظمى 23 درجة 10 للصغرى

قنا: العظمى 21 والصغرى 9 درجات

شرم الشيخ: العظمى 23، والصغرى 14

الغردقة: العظمى 22، والصغرى 13

الأقصر: العظمى 22 والصغرى 10

سوهاج: العظمى 20، والصغرى 9.