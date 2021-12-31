رسمياً.. أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية والفيفا تحدد البديل

/669415/رسميا-أوكلاند-سيتي-ينسحب-من-كأس-العالم-للأندية-والفيفا-تحدد-البديل

أعلن نادي أوكلاند سيت النيوزلاندي، إنسحابه بشكل رسمي من بطولة كاس العالم للأندية 2021، بعد تفشي فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي إنسحاب أوكلاند سيتي للمرة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخروج من النسخة الأخيرة للبطولة بقطر.

النادي النيوزيلندي من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أكد أنه لن يُشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا، حيث كان قد انسحب أيضًا من البطولة الماضية التي أقيمت في قطر.

بيان أوكلاند سيتي

وقال النادي في بيانه: "لقد أبلغ نادي أوكلاند سيتي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية".

وعلّق رئيس النادي، إيفان فوكسيتش قائلًا: "نحن نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت المشاركة بعيدة عن متناولنا للسنة الثانية على التوالي".

وأضاف: "لقد بُذل الكثير من العمل الجاد والجهد في الاستعداد للمنافسة في الإمارات العربية المتحدة، لذا فإن عدم القدرة على الذهاب يعد بمثابة ضربة".

الفريق البديل

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، قرر فيفا مشاركة نادي بيراي، من تاهيتي، في البطولة، بدلا من الفريق النيوزيلندي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 إمارات، في الثالث من يناير القادم، ختى الثاني عشر من نفس الشهر.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير القادم، وتقام البطولة هذا العام بالإمارات.

وتبدأ البطولة يوم 3 فبراير بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من هذه المباراة في مباراة الدور ما قبل النهائي، ويلعب الفائز أمام تشيلسي الإنجليزي.

بينما يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي أمام بالميراس البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي.

وتقام مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء.