الذهب يختتم العام بإرتفاع غير مسبوق

شهدت التعاملات الصباحية من اليوم الجمعة، ارتفاعا في أسعار الذهب، وذلك عقب الارتفاعات التي شهدها سعر الذهب عالميا في بداية التداول، وهذا وقد ارتفع أمس الخميس بقيمة 20 دولار عالميا، و8 جنيهات محليا.

واليوم الجمعة شخهد ارتفاع جنيهين في استجابة للارتفاع العالمى وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى اليوم من 793 إلى 795 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه اذهب عالميا

وبلغ سعر العيار 24 مابين 906 و908 جنيها، وهو الأكثر انتشارا في دول الخليج العربي، وبلغ سعر الجرام في العيار 18 ما بين 679 إلى 682، وينتشر في القاهرة والإسكندرية بسبب أذواقة ولمعانه.

وشهدت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعا ملحوظا، حيث تتراواح في التعاملات الصباحية اليوم، ما بين 6344 و6360 جنيها، وتعلن شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف المصنعية من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

3 قواعد تحكم أسعار الذهب في السوق المصري

الجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.