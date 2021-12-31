الوزير ينقل لعاملى قطار «العين السخنة - مطروح» تهنئة السيسى برأس السنة

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار "العين السخة - العلمين - مطروح" فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ جار العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.





وتفقد وزير النقل، محطة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل ومحطة محمد نجيب التى تقع على بداية محور محمد نجيب التى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التى تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية (وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية) التى تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف ومحطة العين السخنة والتى تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدمتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة.

ووجه وزير النقل، بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التى يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ فى الاعتبار المشروعات الجارى تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أى تعارض فى المشروعات الجارى والمخطط تنفيذها.

والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، ونقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعام الميلادى الجديد، وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين مطروح)، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.