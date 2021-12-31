محافظ الغربية: انتشار مكثف لـ 494 معدة لشفط مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى انتظام الحركة المرورية بجميع محاور ومداخل المحافظة، وذلك من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل شفط مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لموجة الطقس السيئ.





وأشار محافظ الغربية فى تصريح اليوم الجمعة إلى أن الأجهزة التنفيذية استعدت لموجة الأمطار، من خلال تمركز 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى. ووجه رحمى جميع مديرى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق لمواجهة تلك الظروف الجوية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطنين. وكانت المحافظة قد تعرضت اليوم لسقوط أمطار غزيرة وحالة من الطقس السيىء مصحوبة ببرودة شديدة، مما أدى إلى شلل حركة السير وتأثر حركة الأسواق.

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