محافظ كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رؤساء المدن والقرى برفع حالة الطوارئ ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس غير المستقر، وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من مدن المحافظة.





وأوضح محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم الجمعة أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أى تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيىء وعودة الأمور لطبيعتها، ولفت إلى أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع أى مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.

وكلف جمال وكيل وزارة الرى ورئيس مصلحة الكهرباء، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطواريء والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أى تغيرات مناخية.. موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وشدد على تكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.