هل يجوز تغسيل الزوجة لزوجها والعكس؟ مستشار المفتى يجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن المختار للفتوى أن الأصل والأَوْلَى فى تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها، وكذا الزوج يجوز له أن يُغسِّل زوجته ما دامت الزوجية قائمة بينهما قبل الوفاة.
ولفت إلى حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت: رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيع ، فَوَجَدَنِى وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِى، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ: "بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ ".. ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِى، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ".
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