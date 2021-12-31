رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور جابر عصفور: أثره الطيب سيظل باقيا

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، المفكر والناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة فقدت اليوم واحدا من القامات العلمية الكبيرة حيث يعد من أهم النقاد والمفكرين فى الوطن العربى، وهو صاحب مدرسة علمية فى العقلانية والدرس الأدبى والفكرى، مؤكدا على أن الأثر الطيب للدكتور جابر عصفور، فى زملائه وتلاميذه سيظل باقياً، مضيفا أنه يشعر بالحزن الأليم لفقدان رمز من رموز الفكر فى مصر والعالم العربى.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لقسم اللغة العربية وكلية الآداب وجامعة القاهرة ووزارة الثقافة وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

والدكتور جابر عصفور كان عضوا بمجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومى للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة فى مصر، ووزيرا للثقافة، وللدكتور جابر عصفور مؤلفات وترجمات عديدة أثرت المكتبة العربية ومن أبرز كتبه: الهوية الثقافية والنقد الأدبى، وأوراق ثقافية، وقراءة التراث النقدى، وآفاق العصر، وهوامش على دفاتر التنوير.

وحصل جابر عصفور على العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة النيل (2019)، وجائزة سلطان بن على العويس فى حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، ودرع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، وجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، وجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، الكويت (1985)، وجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولى- القاهرة (1995).