وصول قافلة طبية من استشاريى المستشفيات التعليمية إلى نخل المركزى

جدة - نرمين السيد - استقبل مستشفى نخل المركزى قافلة الأطباء الاستشاريين من المستشفيات التعليمية للكشف على المرضى، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، وإشراف الدكتور بلال الأغا مدير إدارة المستشفى.





وأوضحت مستشفى نخل - فى بيان لها اليوم الجمعة - أن القافلة تأتى استكمالا للبروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث تعمل القافلة بالمستشفى اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى يوم الجمعة القادم. وأكد أن المستشفى مستعد ومجهز بكل الخدمات والأجهزة وغرف العمليات والعناية المركزة والحضانات للأطفال.

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