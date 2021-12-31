جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم، عن خالص تمنياتها لرئيس الجمهورية بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة:" ونحن نستقبل عاما جديدا نتطلع أن يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كل المستويات فى طريق البناء والتنمية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل عام وسيادتكم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قومى المرأة» يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.