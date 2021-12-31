قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما.. بين الكوميديا والأكشن

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قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما يسأل عنها الجمهور منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر، حيث يحل اليوم ليلة رأس السنة 2022 ولهذا يبحث الجمهور عن قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما للاستمتاع برفقة احبابهم واصدقائهم لمشاهدة الأعمال الجديدة مثلا افلام رأس السنة 2022 الرومانسية والأكشن والكوميديا.

دوت الخليج تنشر قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما

فيلم Christmas Is Canceled

ضمن قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما يعرض الفيلم الأمريكي الكوميدي Christmas Is Canceled، وخلال الأحداث تكتشف إيما الطالبة بالمدرسة الثانوية أن والدها تربطه علاقة عاطفية بعدوتها اللدودة بالمدرسة، فتقرر الانطلاق في مغامرة من أجل التفريق بين الحبيبين والوقوف أمام قصة حبهما.

فيلم الكاهن

وينضم فيلم الكاهن إلى قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما، حيث يعرض في دور السينما المصرية وهو من بطولة كلًا من درة وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وإياد نصار.

فيلم الكاهن تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، تدور الأحداث حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب.

فيلم The King's Man

ومن ضمن افلام رأس السنة التي تعرض في السينما، فيلم The King's Man الجزء الثالث، وهو من بطولة ماثيو جود، والذي تدور أحداثه حول رجل واحد يجب عليه أن ينتمي لمنظمة استخباراتية سرية إيقاف مجموعة من أسوأ طغاة التاريخ والعقول الإجرامية الذين يسعون إلى بدء حرب تقضي على الملايين من الناس.

فيلم Matrix 4

وكانت المفاجأة أيضًا لعشاق أفلام الأكشن، وذلك بعض Matrix 4 المقرر أن يكون ضمن قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما، و بعد مرور عشرين عامًا، يعيش نيو حياة عادية في مدينة سان فرانسيسكو، وحينما يتقابل مجددًا مع مورفيوس، سرعان ما يُساعده الأخير على تذكر الماضي وفتح عقله بالعودة إلى عالم المصفوفة (ماتريكس) مجددًا.

فيلم أبو صدام

ومن أفلام الاثارة المنضمة حديثًا إلى قائمة أفلام رأس السنة ٢٠٢٢ فى السينما فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وإخراج نادين خان وتأليف محمود عزت.

سائق تريلا ذو خبرة في عمله، يكلف بمهمة نقل إحدى الشحنات على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

فيلم مربع برمودة

ويعرض أيضًا في أفلام رأس السنة في السينما فيلم مربع برمودة بطولة الفنان مصطفى خاطر وهنا شيحة وروجينا وعمرو عبد الجليل.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، يتورط فنان تشكيلي يتمكن من التواصل والتخاطر بشكل روحاني مع مجرم يُدعى حبشي العفريت، فيبدأ في معرفة كافة تحركاته والأحداث التي قام بها من قبل، فيصبح الثنائي مجبرين على البقاء معًا.

فيلم ريتسا

ويشارك فيلم ريتسا في قائمة افلام راس السنة 2022، وهو من بطولة محمود حميدة أمير المصري وأحمد الفيشاوي ومي الغيطي ومريم الخشت وكارولين عزمي وعائشة بن أحمد.

تدور الأحداث بمدينة الإسكندرية حول ثلاث شخصيات مختلفة يجمع قصصهم الحب، والذي يدفعهم لاتخاذ العديد من القرارات ويتسبب في مرورهم بالعديد من المتاعب.

فيلم برا المنهج

يحاول الطفل اليتيم نور في فيلم برا المنهج ضمن قائمة افلام راس السنة 2022 في السينما ، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، اكتساب احترام زملائه.

ومن خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.