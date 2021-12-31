عمر مرموش أول المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب لأمم أفريقيا «صور»

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شهد صباح اليوم الجمعة على تدريبات المنتخب الوطني على الملعب الرئيسي لستاد القاهرة في ختام معسكره المفتوح استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحصل اللاعبون على راحة غدًا السبت قبل استئناف المعسكر بشكل مغلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية التي تشهد مباراتي مصر مع نيجيريا وغينيا بيساو قبل الانتقال إلى ياوندي العاصمة للقاء السودان.

شارك في مران اليوم اللاعبون المحترفون في الأندية المصرية والمسجلين في القائمة الأساسية للبطولة وعددهم 18 لاعبًا وانضم إليهم عمر مرموش المحترف في شتوتجارت الألماني، فيما واصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريب.

كما أجرى المنتخب الوطني مسحة طبية اليوم أيضًا ضمن سلسلة المسحات التي يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.