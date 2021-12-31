أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة.. أغلاهم 225 جنيه

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يسأل الجمهور عن أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة 2022 وذلك لمشاهدة أفلام رأس السنة، ولكن لأننا في نهاية الشهر يهتم الجميع لمعرفة أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة حتى يعرفون إلى كان في مقدرتهم شراء تذاكر السينما ليلة رأس السنة لمشاهدة قائمة أفلام ليلة رأس السنة 2022 في السينما والمليئة بين الأكشن والرومانسي والكوميدي، ولهذا نرصد أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في هذا الموضوع.

دوت الخليج

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما آيماكس

ننشر أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما آيماكس في مول أمريكانا بلازا بحي الشيخ زايد وتتراوح أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بين 80 حتى 120 جنيه.

سينما بوينت 90 أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة

وفي مول بوينت 90 نرصد أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما بوينت 90 أمام الجامعة الأمريكية بوابة 5 من القاهرة الجديدة وتتراوح أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بها من 70 حتى 100 جنيه.

سينما بوينت 90 MX4D

كما أن الجمهور من الممكن أن يحضر الأفلام في مول بوينت 90، من خلال MX4D وتعد أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بها بين 100 حتى 180 جنيه.

سينما بلازا

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في مول أمريكانا بلازا وبالأخص سينما بلازا بالشيخ زايد نجد أن الأسعار بين 40 حتى 75 جنيه.

سينما أركان VIP

ومن السينمات التي تعد أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بها غالية هي سينما أركان بلازا مول VIP والتي توجد في 6 أكتوبر، حيث أن سعر تذكرتها 225 جنيه.

سينما زاوية

وفي حي وسط البلد توجد سينما زاوية وهي من السينما القديمة، وننشر أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة التي توجد في 15 شارع عماد الدين من وسط البلد، حيث أن التذكرة ثمنها 60 جنيه.

سينما جلاكسي المعادي

وعلى كورنيش النيل في أبراج عثمان تقع سينما جلاكسي المعادي التي تعرض مجموعة من الأفلام التي تكون أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بين 70 حتى 100 جنيه.

سينما الزمالك أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما الزمالك التي يقام بها عدد من العروض الخاصة بين 75 حتى 100 جنيه.

سينما سفينكس

سينما سفينكس أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة بها في جامعة الدول العربية المهندسين رخيصة جدًا وفي متناول الجميع، حيث أن أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة هناك 35 جنيه.

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة سينما أوديون

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما أوديون بوسط البلد مازالت رخيصة ولم تتأثر بالغلاء حيث أن التذكرة تتراوح بين 30 حتى 60 جنيه.

سينما الهرم

50 جنيه هي أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما الهرم التي تقع في منتصف شارع الهرم.

سينما جلاكسي مول العرب

وتتراوح أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما جلاكسي الموجودة داخل مول العرب، بين 70 إلى 90 جنيه.

سينما جولدن

وفي مول سيتي ستارز تتراوح أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما جولدن ستارز ديلوكس80 حتى 110 جنيه.

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سينما كايرو فيستيفال

أسعار تذاكر السينما ليلة رأس السنة في سينما كايرو فيستيفال في التجمع الخامس قيمتها 180 جنيه.