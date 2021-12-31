حياة كريمة.. أرقام مهمة فى المبادرة الأهم عالميا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى، تحقيق الإنجازات والنجاحات فى جميع القطاعات الخدمية، لتصبح المبادرة الأهم عالميا.





ونجحت المبادرة فى إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنظيم 258 قافلة طبية وإجراء 1352 عملية جراحية، وإنشاء وتطوير 127 مدرسة بـ2311 فصلا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، وتطوير 253 بئر مياه جوفية و1675 وصلة.

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