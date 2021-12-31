عاجل.. الحكومة توضح حقيقة إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوى الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
وشددت على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعى ومنتظم، ويستقبل حوالى 250 حالة يومياً، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عربياً، وأفريقياً، مُشيرةً إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجانى، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم فى المجتمع.
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