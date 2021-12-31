استمرار موجة البرد والرياح بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - استمرت الرياح وموجة البرد التى تتعرض لها محافظة شمال سيناء منذ الأمس، مع استمرار الطقس والظروف الجوية السيئة التى تسود المحافظة، مما ينذر بسقوط أمطار، وتشهد المحافظة والطرق والشوارع والأسواق حذرا شديدا من المواطنين خشية التغييرات الجوية القادمة.





وتواصل غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة اتصالاتها بغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية، لمتابعة التطورات أولا بأول وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. يذكر أن محافظة شمال سيناء كانت قد تعرضت أمس لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح شديدة وموجة برد قارص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، وقد أعلن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى وقت سابق رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

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