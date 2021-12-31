طقس سيئ وسقوط أمطار.. محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الإستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وإحتمالية سقوط الأمطار والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.
أوضح المحافظ أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة موضحا ان الأجهزة التنفيذية قامت بمراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.
وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركه مياه الشرب والصرف الصحى لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحى، وصولا إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مشددا على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظا على أرواح المواطنين.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه إستعدادا لسقوط الأمطار، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.
ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أصدرت فى بيان لها ان البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حاله من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة تبدأ الأمطار متوسطة وتزيد شدتها بتقدم ساعات النهار.
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