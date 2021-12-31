هيئة الرعاية الصحية: تقديم 3.77 مليون خدمة طبية ببورسعيد فى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها لأهالى محافظة بورسعيد،خلال عام 2021، والتى بلغت 3.77 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 43 منشأة صحية تابعة للهيئة تغطى كافة أنحاء محافظة بورسعيد، منهم 9 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إضافة إلى 34 مركزًا ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية، على مستوى المحافظة





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها لأهالى محافظة بورسعيد،خلال عام 2021، والتى بلغت 3.77 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 43 منشأة صحية تابعة للهيئة تغطى كافة أنحاء محافظة بورسعيد، منهم 9 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إضافة إلى 34 مركزًا ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية، على مستوى المحافظة

وأوضح بيان الهيئة أن إجمالى الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة ببورسعيد، والتى تم تقديمها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بلغت 1.48 مليون خدمة طبية، خلال عام 2021، مشيرًا أن خدمات طب الأسرة التى يتم تقديمها من خلال 34 وحدة ومركز رعاية أولية بالمحافظة تمثل 80% من الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن، باعتبار وحدات ومراكز طب الأسرة هى نواة منظومة التإمين الشامل الجديدة.

واستكمل البيان، أنه تم إجراء أكثر من 35 ألف عملية جراحية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى تشمل مستشفيات (النصر التخصصى، السلام بورسعيد، الرمد التخصصى، الحياة بورفؤاد، الزهور، دار صحة المرأة، 30 يونيو، التضامن، المبرة)، وتراوحت حدة العمليات التى تم إجراؤها خلال 2021 بالمحافظة إلى عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة فضلًا عن التدخلات الجراحية فائقة الدقة أو التى التى تحتاج مهارة خاصة فى الإجراء التى تم إجراؤها لأهالى الأقصر، وتابع: تم تقديم 388 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات السالف ذكرها، وذلك فى كافة التخصصات الطبية، حتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه تم الإنتهاء من منظومة الأشعة والمعامل (Lis/ pacs )، إضافة إلى الإنتهاء من 100% من أعمال الميكنة والتحول الرقمى داخل 43 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، خلال عام 2021، بما يؤهلها لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لقاطنى إقليم القناة كله.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: تخطى معدلات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، 680 ألف مواطن مشيرًا إلى إجراء الفحص الطبى الشامل المجانى لـ 470 ألف منتفع ببورسعيد، حتى الآن، مشيرًا إلى فحص 92 ألف طالب ضمن حملة الفحص المدرسى ببورسعيد خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن محافظة بورسعيد، هى نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى انطلقت المنظومة بها فى نوفمبر 2019، مؤكدًا أن منظومة التأمين الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مؤكدًا مساندة القيادة السياسية والحكومة المصرية بقوة لهذه المنظومة؛ إذ إنها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك لأن المنظومة الجديدة تستهدف تغطية الأسرة المصرية كاملة، بما يحقق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تمييز.