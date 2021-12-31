صدقت الأقمار.. المنوفية أولى محافظات الطقس السيئ (صور)

جدة - نرمين السيد - طقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال حالة الطقس عدم استقرار فى الأحوال الجوية مشيرة إلى أن عدم الاستقرار بدأت الخميس.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك زيادة فى فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وشمال الصعيد، حيث تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد امتدادا للأمطار خلال فترات النهار من خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

رصد جديد من الأقمار الصناعية لسحب ممطرة فوق هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وعن أسباب حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، قال منار غانم إن الجو فى مصر يتأثر بمنخفض جوى على سطح البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض.