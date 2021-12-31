استجابة سريعة.. أمن الجيزة يقدم الرعاية لمسنة فى العجوزة

جدة - نرمين السيد - وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت استغاثة من مواطنة "مسنة" تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة التمست خلالها مساعدتها نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.
وتم الانتقال لمحل البلاغ، وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة لها، وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
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