محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة الصرف الصحى للتعامل مع الطقس السيئ

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وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإنتشار الجيد لسيارات شفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعه وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أى شوارع او ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.
وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الامطار أولا بأول من الشوارع تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك مواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بالتواصل مع الشركة فى حال الشكاوى او الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتى يمكن متابعتها من خلال الرابط التالى: -
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