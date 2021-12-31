حصاد 2021.. صندوق الاستشارات نفذ تصميمات متكاملة لـ 12 جامعة أهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والمدير التنفيذى للصندوق، حول حصاد صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية لعام 2021.





أشار التقرير، إلى أنه خلال عام 2021 تم إعادة هيكلة صندوق الاستشارات؛ بهدف الاستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية فى شتى المجالات والتخصصات، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.

ولفت التقرير إلى المشروعات التى قام بتنفيذها الصندوق خلال عام 2021، ومنها: القيام بأعمال التصميمات المتكاملة لعدد 12 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، مراجعة تراخيص البناء بمحافظتى (جنوب سيناء والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى متابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وكذا مشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، فضلاً عن مشروع متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى مشروع تعديلات جامعة الطور.

ومن جانبه، أوضح أنور إسماعيل أن الصندوق يعمل بمثابة جهاز وطنى يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، لافتًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية فى أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة فى مراكز البحث العلمى والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات، من خلال الاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة فى مراكز البحث العلمى والجامعات؛ كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.