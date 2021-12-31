حالة من عدم الإستقرار في الطقس في مصر ومناشدات بعدم نزول المواطنين إلا للضرورة

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محمد سياف - ابو ظبي - تسود حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام المقبلة من الخميس وحتي يوم السبت، ولذلك هناك تحذيرات كبيرة للمواطنين بشأن توخي الحيطة والحذر من النزول في الشارع خوفا من حدوث خطورة على الصحة العامة للجميع، وأكد على ذلك مدير هيئة التنبؤات والأرصاد الجوية محمود شاهين.
محافظ القاهر يناشد المواطنين عدم النزول للشارع
ناشد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال المواطنين في محافظة القاهرة عدم النزول من المنازل بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامة وصحة الجميع، مع تكاتف كافة الهيئات والأحياء المعنية بدورها في إستقبال الشكاوى التي تعاني من تراكم مياه الأمطار، كذلك أماكن تجمع الأمطار أسفل وأعلى الكباري الموجودة بالقاهرة.
التنسيق مع هيئة مرور القاهرة
وتم التواصل من قبل محافظة القاهرة بهيئة مرور القاهرة من أجل تسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية لمنع تكدس السيارات، وتنظيمها حتى يتم الإبتعاد عن الأماكن أو الشوارع التي تتجمع بها مياه الأمطار، مع فرض حالة من الطوارئ بشكل مستمر بتجهيز المرافق والمعدات اللازمة لتنظيف الشوارع من مياه الأمطار.
ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع
ومن أهم الأمور التي يجب تجنبها هي السير بعيدا عن أماكن أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع بسبب إمكانية حدوث تلامس مع مياه الأمطار مما يؤدى لحدوث تلامس كهربائي يسبب ضرر، وناشدت محافظة القاهرة المحليات لسد فتحات أعمدة الإنارة، كما يجب توخي الحذر أثناء السير بالطرق، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة، وأماكن وجود الأشجار، ويفضل عدم النزول إلي الشوارع.
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