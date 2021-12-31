كاتب ومفكر ووزير.. صور من حياة الدكتور جابر عصفور بعد وفاته

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وعكة صحية طارئة أودت بحياة المفكر الكبير، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك عقب مكوثه في العناية لعدة أيام خلال الفترة الماضية، وفي هذا الصدد يستعرض موقع دوت الخليج، المسيرة الذاتية للمفكر الكبير، الذي أحدث طفرة في العصر الحديث.

مولد الدكتور جابر عصفور وتعليمه

جابر أحمد عصفور، ولد في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في 25 مارس عام 1944، وتخرج من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 1965، وحصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

وشغل خلال حياته عديدا من المناصب العلمية والثقافية، ومنها رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، كما عمل أستاذ (زائر) للنقد العربي، جامعة هارفارد الأمريكية، وشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومدير المركز القومي للترجمة.

مفكر ومترجم ووزير

وكان الدكتور جابر عصفور مفكرا وكاتبا ومترجما، إلى جانب كونه وزير ثقافة مصر الأسبق، حيث صدر له العديد من الأعمال المهمة، ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، (الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة 1974)، ومفهوم الشعر، دراسة فى التراث النقدي، (الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة 1978)، المرايا المتجاورة، دراسة فى نقد طه حسين، (الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1983)، والتنوير يواجه الإظلام (الطبعة الأولى، القاهرة 1992)، ومحنة التنوير (الطبعة الأولى، القاهرة 1992، دفاعا عن التنوير (الطبعة الأولى، القاهرة 1993)، ونظريات معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998، وزمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999، وذاكرة للشعر –الهيئة العامة للكتاب 2002، وقراءة النقد الأدبي –الهيئة المصرية العامة للكتاب 2002، في محبة الأدب – الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودفاعا عن المرأة - كتاب اليوم - مؤسسة الأخبار- جريدة الأخبار- مارس 2007) ومقالات غاضبة- دار ميريت - الطبعة الأولى- القاهرة، 2008)، ونجيب محفوظ – الإنجاز والقيمة- الدار المصرية اللبنانية للكتاب 2010، ودفاعا عن التراث، الدار المصرية اللبنانية للنشر- 2012.

وحصد عصفور خلال حياته الكثير من الجوائز والتكريمات، ومنها جائزة أفضل كتاب في الدراسة النقدية، وزارة الثقافة - القاهرة 1984، وجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، والوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدورة الخامسة 1996-1997 في حقل الدراسات الأدبية، وجائزة الإبداع العربي في مجال الآداب - مؤسسة الفكر العربي، 2007، وجائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، والجائزة التقديرية في مجال الأدب - جامعة القاهرة، 2007، وجائزة التميز في مجال الإنسانيات - جامعة القاهرة 2008، جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب - المجلس الأعلى للثقافة، 2009، ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010.