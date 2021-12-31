غدًا.. تشييع جثمان وزير الثقافة الأسبق بالمنيل

/669434/غدا-تشييع-جثمان-وزير-الثقافة-الأسبق-بالمنيل

يشيع جثمان الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، غدًا بعد صلاة الظهر، في مسجد صلاح الدين بالمنيل، ثم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة قبل التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وفاة الدكتور جابر عصفور عن عمر يناهز 77 عامًا

وافت المنية، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، صباح اليوم الجمعة، عقب تعرضه لوعكة صحية طارئة، قضى على إثرها عدة أيام في العناية المركزة

وكان وزير الثقافة الأسبق قد تعرض لوعكة صحية مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأمضى عدة أيام بالمستشفى قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته الصحية، وفقًا لما ذكره، نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من خلال صفحته على موقع الفيسبوك.

ويذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).