/669424/مي-عز-الدين-تستقبل-عام-2022-بقصة-شعر-جديدة-يا-رب-مندمش

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها، بإستقبالها العام الجديد بنيو لوك جديد. حيث طلت على الجمهور بقصة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور.

دوت الخليج

مي عز الدين بنيولوك جديد

ونشرت مي عز الدين صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقة عليها: "و آدي الشعر قصيناه.. يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير".

الجمهور يتفاعل مع مي عز الدين

الجمهور يتفاعل مع صورة مي عز الدين

وبعد مشاركة مي للصورتها عبر صفحتها الشخصية، تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مبينًا أنها جميلة بكل حالتها، وعلق الجمهور على صورتها منها: "أحلى بداية لأحلى سنة..كل سنه وانتى حلوة دايما يا حب".

وتظهر الفنان منه فضالي بالتعليقات لتكون أحد متابعيها على السوشيال ميديا معلقة على الصورة: " قمر في كل حالاتك"، كما يظهر في التعليقات التى نالت المتابعين رد على ندم مي عز الدين في قص شعرها قائلاً:" قمر في الحالتين يا مي".

ويكتفي أحدهم في تعليق من كلمة واحدة: قمر قمر قمر"

مسلسل خيط حرير

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.