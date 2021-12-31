/669427/بعد-اتهامه-بالتحرش-عمرو-دياب-يضع-بصمته-على-جدار-المشاهير

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا ضمن فاعليات موسم الرياض، أمس الخميس، في ختام حفلات العام.

دوت الخليج

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرًا، وتفاعل الجمهور مع الهضبة على مدار الساعتين التي قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانية التي رددها معه الجمهور.

عمرو دياب يضع بصمته مع المشاهير

وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "خلى الحجر ينطق"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الغنائية، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

كلمات أغنية خلى الحجر ينطق

وتقول كلمات البرومو، الذى نشره الهضبة عبر منصاته على السوشيال ميديا فيس بوك وانستجرام: "أول مرة بيحصل بينا سلام.. أول مرة بيدور بينا كلام، ربنا يستر نخرج منها سلام، خلى الحجر ينطق.. خلانى أحس من تانى، خلى الحجر ينطق.. خلانى فى حالة استسلام".

وكان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب عن إحيائه حفل غنائي فى دبى يوم 15 يناير المقبل، على مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض، ومع نهاية عام 2021 ما زال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة فى مصر.

هجوم على عمرو دياب

نشب هجومًا حادًا على الهضبة عمرو دياب في الساعات الماضية بعدما اتهمه البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالاساءة للمرأة وأنه يُشجع على التحرش وذلك بسبب إعلان عمرو دياب الجديد عن سيارة سيتروين التي تحمل خاصية التقاط الصور للمارة بشكل اعتبره البعض اختراق للخصوصية.

ولهذا قدمت شركة سيارات سيتروين في مصر اعتذار للجمهور، بسبب إعلان اعتبره البعض مروج للتحرش واتهموا عمرو دياب بالتحرش بفتاة، حيث يظهر في الإعلان وهو يقود سيارته ثم يتوقف بشكل مفاجئ أمام امرأة ليلتقط لها صورة من السيارة وذلك من خلال خاصية مزودة في هذه السيارة مما اعتبره البعض امرًا غير مقبولا.

اعتذار شركة سيتروين للجمهور

ونشرت شركة سيتروين اعتذارًا عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك من خلال بيان نص على: "الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".