/669433/أحمد-حجازي-يقود-تشكيل-الاتحاد-السعودي-أمام-الباطن-بدوري-كأس-الأمير

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة الباطن، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السعودي والباطن في الساعة الثانية مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب نادي الباطن.

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم وهو على صدارة ترتيب كوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 29 نقطة، من أصل 13 مباراة، فيما يحل الباطن لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة، من اصل 14 مباراة.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الباطن:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، عبدالرحمن العبود.

خط الارتكاز: خالد السميري، برونو هنريكي.

الوسط الهجومي: رومارينو، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

قلب هجوم: هارون كمارا.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.

محترفي المنتخب المصري

وينضم محترفي المنتخب الوطني لمعسكر الفراعنة، في الثالث من يناير، قبل سفر المنتخب للكاميرون، في السابع من نفس الشهر، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب نيجيريا، في الحادي عشر من يناير، في أولى لقاءات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرون من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ، بسبب ازمات سياسية لمصر مع البلد المستضيف، وأزمات آخرى جاءت مانع أمام الفراعنة للمشاركة.