/669436/رسالة-كندة-علوش-في-ليلة-رأس-السنة-هكذا-تستقبل-2022

هنأت الفنانة كندة علوش، جمهورها ومتابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، لتنشر صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفديدوهات " انستجرام"، معلقة عليها" سنه جديدة سعيدة".

دوت الخليج

كنده علوش تستقبل عام 2022

وكتبت كنده علوش على الصورة قائلة: " خلونا نودع السنة الي حتمشي بحب مهما كانت قاسية علينا.. مهما عشنا فيها لحظات صعبة.. نحب كل لحظة عشناها فيها اللحظات الصعبة قبل الحلوة".

وتابعت: "ونستقبل السنة الجديدة بحب وإيجابية ورضا وقناعة بإنها حتكون سنة حلوة كيف ماكانت.. ندعي ربنا يخليلنا الناس الي منحبن حوالينا ونعيش براحة بال بعيد عن المشاكل والستريس.. يارب تكون سنة حلوة عليكم جميعاً بدون مرض وألم ومشاكل".

وعدت علوش حالها بأنها هالسنة قرب من ربنا اكتر اهتم بحالي اكتر.. واعطي وقت ومحبة لعيلتي والناس الي بحبن اكتر اعمل خير اكتر، وبعد عن الناس الي ما الن عازة والتجمعات الكذابة اكتر، وحاول خفف من استخدام السوشال ميديا واقرا اكتر.. انتو شو بتوعدوا حالكن".

تشارك الفنانة السورية كندة علوش، في مسلسل "ستات بيت المعادي"، وانتهت من تصوير مشاهدها بالمسلسل الذي يعرض حاليًا بإحدى المنصات الإلكترونية ويقدم المسلسل في إطار من الإثارة والغموض ويتناول قصص ثلاث نساء في ثلاث أزمنة مختلفة، الستينيات والثمانينيات والعصر الحالي.

كنده علوش تحضر لمسلسل "ستات المعادي"

ومسلسل "ستات بيت المعادي" مأخوذ من فورمات أجنبي ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وتدورأحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

وتستعد كندة علوش للمشاركة فى بطولة فيلم هندى يحمل اسم Yellow Bus، وهو إنتاج أمريكي هندي مشترك وتجسد من خلاله دور مديرة مدرسة روسية تتعرض للعديد من المواقف الصعبة مع الطلاب وأهلهم والتى تحاول حلها وسيتم عرضه على إحدى المنصات الخاصة بعد عرضه بمجموعة من المهرجانات وهو من تأليف وإخراج الأمريكية ويندى بيدنارز.