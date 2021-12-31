الداخلية: انتشار أمنى مكثف لتأمين احتفالات رأس السنة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأت ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وفعلت كل مديريات الأمن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكل المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.