خط ساخن.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ القاهرة، بفتح جميع بالوعات الأمطار ونشر شفاطات المياه بجميع مطالع ومنازل الكبارى والاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات المياه وإزالتها على الفور. وأشار محافظ القاهرة، إلى تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها.

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