رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع اقباط مصر بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022 سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على قداسته والشعب المصرى العظيم فى ظل الوحدة والرباط المقدس الذى يجمع شعب مصر حتى قيام الساعة وتنكسر على تلك الوحدة الوطنية كل أطماع أعداء الوطن والطامعين فى مقدراته.





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