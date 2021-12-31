محافظ القاهرة يتابع جهود رفع تراكمات المياه من شوارع العاصمة (صور)

جدة - نرمين السيد - ويتواجد خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ صباح اليوم الجمعة ميدانيا لتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء القاهرة وتسهيل وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيا للتعامل مع الأمطار طبقا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيرا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وإزالتها.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.