/669435/إصابة-بدر-بانون-بفيروس-كورونا-قبل-الإنضمام-لمعسكر-المغرب-لأمم-أفريقيا

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن سبب تأخر انضمام بدر بانون مدافع النادي الأهلي، لمعسكر أسود الأطلس حتى الآن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال لقجع: " بدر بانون لم ينضم حتى الآن لمعسكر المنتخب الوطني بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وقبل السفر للمغرب، توج بدر بانون مع النادي الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، للمرة الثانية على التوالي للمارد الأحمر ومدافع الفريق، والتي جاءت أمام فريقه السابق الرجاء.

ويدخل المغربي عبد الصمد الزلزولي صاحب العشرين عام، حساب وحيد خليلو زيتش المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، على حاسب حكيم زياش مهاج فريق تشيلسي الإنجليزي.

سبب رفض عبد الصمد الزلزولي

ويرفض عبد الصمد الزلولي المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بسبب ما ينتظره مع فريقه في يناير بالدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع غرناطة الأحد المقبل بالدوري، ويليه ريال مدريد، ورايو فاليكانو، ويلتقي مع اتليتيكو مدريد بطل النسخة الأخيرة لليجا الإسبانية، في مطلع فبراير القادم.

رفض عبد الصمد الإنضمام للمغرب

وبعث الشاب المغربي برسالة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، يعلن فيها رفضه المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في الفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير، وفقا لمختلف المصادر الإسبانية.

هذا يناسب برشلونة لأنه يعني أنهم لن يخسروا الجناح الصاعد الشهر المقبل، بعد أن أصبح يشارك بصفة منتظمة في تشكيلات تشافي الأساسية، ولعب في آخر سبع مباريات للبرسا وشارك في خمس مباريات متتالية كأساسي.

لكن مدرب المنتخب المغربي قد فوجئ بالقرار دون شك، حيث كان وحيد خليلوزيتش قد كشف قبل أيام قليلة عن سعادته باستدعاء الشاب في تشكيلة أسود الأطلس المشاركة في العرس الإفريقي.

جدير بالذكر أن عبد الصمد، البالغ من العمر 20 عامًا، قد ولد في مدينة بني ملال المغربية، لكنه انتقل إلى إسبانيا مع عائلته في سن السابعة، ونشأ في إلتشي وانضم إلى برشلونة في وقت سابق من هذا العام.