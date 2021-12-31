/669439/أحلام-الشامسي-تودع-2021-اللهم-بارك-لي-في-أيامي-القادمة

شاركت الفنانة أحلام، جمهورها ومتابعيه بتوديع عام 2021 لإستقبال العام الميلادي الجديد 2022، عبر صفحتها الشخصية لموقع التدوينات القصيرة " تويتر".

دوت الخليج

أحلام تودع عام 2021 بالدعاء

وكتبت أحلام تدوينة عبر تويتر قائلة: "آخر جمعه في العام، اللهم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري، يارب لا تفجعني بفقد أحد فلا طاقة لي لفقد الاحبة، ربي إحفظ لي من حولي و لا تحرمني قريبًا و لا بعيدًا".

احلام تغازل زوجها على الإنستجرام

ونشرت الفنانة الإماراتية، صورة رومانسية بصحبة زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت أحلام على الصورة كاتبة: "كني على نار استنى اللقى بك، تشعل حريقه داخلي لين اجيك قلبي وروحي وعيني عند بابك، ابغى طريقه اشوفك والتقيك، واشوف عيونك الحلوه .. واحس القلب من جوه .. يدق بسرعه وبقوه".

مبارك الهاجري يفاجاة أحلام على المسرح

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، فيديو عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، ووثقت المرة الأولى التي يشاركها فيها زوجها مبارك الهاجرى وابنها على المسرح، في حفل اقامته الفنانة ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، وظهر في الفيديو صعود زوجها إلى المسرح مع ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقبّلاها بحرارة وعفوية، احتفاءً بنجاحها الكبير، وعلقت أحلام على الفيديو:"الله لا يحرمني منكم".

أحلام تبدع على مسرح الرياض

وأحيت الفنّانة الإماراتيّة أحلام حفلاً في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض"، حيث تميّز الحفل بالفخامة ووجود فرقة راقصة مع أحلام على المسرح.

يذكر أن آخر أعمال أحلام ألبوم "فدوة عيونك" الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية، ومنهم: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.