/669440/نائب-المحافظ-تتابع-رفع-درجة-الاستعداد-وكسح-تراكمات-وتجمعات-المياه-اولا-باول

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انه تم تقسيم الى ثلاث قطاعات تحت اشرافه المباشر وهى عبارة عن القطاع الجنوبى لمراكز ابو المطامير ووادى النطرون وبدر ومدينة النوبارية والاجزاء الجنوبية من الدلنجات وكوم حمادة بقيادة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ

قطاع الوسط لمراكز دمنهور وايتاى البارود وحوش عيسى والرحمانية وشبراخيت وباقى مركزى كوم حمادة والدلنجات بقيادة م حازم الاشمونى السكرتير العام والقطاع الشمالى لمراكز ابو حمص وكفر الدوار والمحمودية وادكو ورشيد بقيادة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد هذا مع بداية موجة الأمطار التى يشهدها القطاع الجنوبى نائب المحافظ تتابع رفع درجة الاستعداد وكسح تراكمات وتجمعات المياه اولا باول اشارت الدكتورة نهال بلبع انه تم على الفور ومع انعقاد غرف العمليات الفرعية والتوقعات بدخول السحب الكثيفة الى غرب وجنوب المحافظة والتى يصاحبها امطار متوسطة الى غزيرة والمتوقع ان تكون رعدية وقد يصاحبها تساقط حبات البرد تم انتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المدن والقري بالقطاع وعلى الطريق الصحراوى وطريق الخدمات والتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، لرفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين . كما يتم المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

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