بعد محاولات التنبؤ بالمستقبل.. الأزهر: الاهتمام بالعرافين حرام شرعاً

/669438/بعد-محاولات-التنبؤ-بالمستقبل-الأزهر-الاهتمام-بالعرافين-حرام-شرعا

أصدر مركز الأزهر للفتوى، اليوم الجمعة، بيانًا تثقيفيا للمواطنين، بالتزامن مع انتهاء العام الميلادي 2021 واستقبال العام الجديد، حيث أكد أن هناك 5 معانِ تحتاج إلى تأمل، وهي كالتالي:

دوت الخليج

الشيء الأول الذي لابد من التمعن فيه جيدا هو: "لا يعلم الغيبَ إلا الله سبحانه، وادعاء معرفته منازعةٌ له فيما اختص به نفسه، والاهتمامُ بخرافات المُنجِّمين والعرَّافين وتداولها إضلالٌ للعقل الذي حرَّره الإسلام وقدَّره، وسؤالهم عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد مُحرَّم.

الأزهر: رب العام القادم هو رب العام المنصرم

وأضاف الأزهر في بيان له أن الشيء الثاني: "ربُّ العام المُنصرم هو ربُّ العام القادم سُبحانه، فلا تعلِّق الآمال على سبب، ولا تربط الخير والسوء بزمن، وتعلَّق بمُسبِّب الأسباب وربِّ الأرباب سُبحانه".

وأشار البيان أن الثالثة: " لا تسب الدّهر، أو تنقم على الماضي، ولا تنس أن العام المُنقضي كان مليئًا بستر الله وعافيته وفضله، وتذكَّر نعمة ربِّك عليك فيه؛ فذلك أحرى أن تدوم ويُبارَك لك فيها".

وتابع البيان: "كان سيدنا رسول الله يُحسن الظن بربه سبحانه، وينهى عن التَّشاؤم، ويُعجبه الفأل؛ فاستقبلْ عامك الجديد بحسن الفأل ورجاء الخير من ربٍّ رحيمٍ جوادٍ سُبحانه.

واختتم: " انقضاء الأيام والسنين يذكِّر الإنسان بقيمة عُمُره، وأهمية استثمار وقته، الذي هو رأس ماله، وأساس نجاحه ونجاته"..

شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان بالعام الميلادي الجديد

هذا وتجدر الإشارة إلى أن شيخ الأزهر، الإمام أحمد، تقدم بخالص التهاني إلى الإخوة المسيحين والباب تواضروس، والبابا فرنسيسي، بعيد الميلاد المجيد.

وقال شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب على صفحته الرسمية:” خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب”.

وتابع شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب:” نسائل الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية”.