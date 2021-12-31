محافظ قنا: تنظيم 59 قافلة طبية مجانية خلال 2021 ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن مديرية الصحة والسكان انتهت من تنظيم آخر قوافلها الطبية المجانية والتى تم تنظيمها بقرية عزبة عبدالرحمن التابعة لمركز نجع حمادى يومى 29 و30 ديسمبر الجارى،





وأوضح محافظ قنا أن إجمالى عدد القوافل الطبية التى نظمتها المديرية خلال عام 2021 بلغ 59 قافلة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لـ61 الفا و263 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 580 مواطنا إلى المستشفيات لإستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ291 مواطنا، وإجراء فحوصات معملية لعدد 3461 حالة، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودى، فى بيان اليوم، أن القوافل الطبية جرى تنظيمها فى جميع مراكز ومدن وقرى محافظة قنا، وذلك وفقا لمدى إحتياج القرى للخدمات الطبية، حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع (9 بمركز دشنا، و8 فى كل من مركزى أبوتشت ونجع حمادى، و7 فى كل من مركزى فرشوط وقوص، و6بمركز الوقف، و5 فى كل من مركزى قنا وقفط، و4 بمركز نقادة).

وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصاصات الطبية مثل (العظام، الرمد، الأطفال، الباطنة، الأمراض الجلدية وتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة )، كما تشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحى حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها وكيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية حضرها حوالى 5 آلاف مواطن.